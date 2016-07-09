«Матч ТВ» покажет в прямом эфире 13 матчей первых пяти туров РФПЛ

Стали известны матчи первых пяти туров предстоящего сезона российской Премьер-лиги, которые в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
1-й тур
«Спартак» – «Арсенал»
«Рубин» – «Амкар»
«Зенит» – «Локомотив»
2-й тур
«Спартак» – «Крылья Советов»
«Уфа» – «Зенит»
3-й тур
«Рубин» – «Спартак»
«Зенит» – «Ростов»
«Терек» – «Локомотив»
4-й тур
«Спартак» – «Краснодар»
ЦСКА – «Зенит»
5-й тур
«Анжи» – «Спартак»
«Зенит» – «Амкар»
«Краснодар» – «Локомотив»
Календарь и точное расписание первых пяти туров чемпионата России смотрите здесь.
Источник: «Матч ТВ»