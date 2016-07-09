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  • «Матч ТВ» покажет в прямом эфире 13 матчей первых пяти туров РФПЛ

«Матч ТВ» покажет в прямом эфире 13 матчей первых пяти туров РФПЛ

9 июля 2016, 11:28
28

Стали известны матчи первых пяти туров предстоящего сезона российской Премьер-лиги, которые в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

1-й тур

«Спартак» – «Арсенал»

«Рубин» – «Амкар»

«Зенит» – «Локомотив»

2-й тур

«Спартак» – «Крылья Советов»

«Уфа» – «Зенит»

3-й тур

«Рубин» – «Спартак»

«Зенит» – «Ростов»

«Терек» – «Локомотив»

4-й тур

«Спартак» – «Краснодар»

ЦСКА – «Зенит»

5-й тур

«Анжи» – «Спартак»

«Зенит» – «Амкар»

«Краснодар» – «Локомотив»

Календарь и точное расписание первых пяти туров чемпионата России смотрите здесь.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (28)
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kupryaev
1468054165
ну после такого евро не так уж и скучно будет возвращаться к своим баранам
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KorolShut
1468055284
Мяси и бомжы захватили канделаки
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Qranat
1468057844
Теперь всем понятна ангажированность канала и чей хлебушек кушает... Черданцев всегда ссылается на высокий рейтинг показываемый (выбираемых им матчей).... Так вот - Во всех турах показывать будут "Зенит" (даже "рейтинговые" с Уфой и Амкаром") и "Спартак". У остальных получается, нет ни бабла, ни влияния... да и команда, наверно, от Газпрома поступила, не рекламировать в Европе и России соперников наших "грандов", предоставляя возможность простому гражданину бесплатно посмотреть действительно народные команды, а не назначаемых чемпионов и любимцев влиятельных персон в Кремле и Правительстве. Мало того, зная, что "Ростов" играет в квалификации ЛЧ 27-го числа, ему поставили выезд в Оренбург на первый день тура - 30.07. Что это уважаемые. И календарь перетряхнули (Прядкин говорил незнечительно) в пользу питерских, поставив вместо гостевых матчи у себя на поле с прямыми конкурентами "Ростовом" и "Локомотивом". Ничего не меняется
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alexandr1205
1468060402
а кто ЭТО смотреть будет ???
Ответить
cska-62
1468060812
Будут показывать все матчи пяти туров "Зенита" и "Спартака", и лишь по одному матчу ЦСКА и "Ростова? Да и то лишь потому, что чемпионы и вице-чемпионы страны играют с "Зенитом"? Оригинально... Даже игр с участием "Локомотива" будет показано три, а "Краснодара", "Рубина" и "Амкара" - по две... И что нам таким графиком предлагают сделать с известной русофобкой Канделакшей? Даже боюсь себе это представить! :-))))
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alexidj
1468061140
О все матчи Спартака покажут)благодарочка матч ТВ)
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Стивен
1468061264
Да хоть все матчи будут показывать, после провала нашей сборной и то, как себя вели футболеры после евро, смотреть на них тошно, а болеть тем более.
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denisov
1468062484
Зачем столько игр Зенита и Спартака показывать..?
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Apocalypse
1468065144
О, бомжепровод как минимум в 3-х матчах очки потеряет. Это стоит посмотреть.
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Pourport
1468066648
Побольше бы матчей с Ростовом и новичками,Оренбургом например! Надоели со своим Зенитом и Орловом
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