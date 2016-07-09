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    Лестьенн: «Надеюсь, что я не зря выбрал «Рубин»

    Новичок «Рубина» Максим Лестьенн рассказал о причинах, которые побудили его перейти в казанский клуб.

    – C какими словами вас встретил Хави Грасия и насколько его присутствие в «Рубине» стало фактором в вашем переходе?

    – Обычно у меня с ним хорошие отношения. Конечно, это было решающим фактором в моем переходе.

    – С кем советовались перед переходом?

    – Я советовался с Крисом Мавинга, который отозвался о «Рубине» очень хорошо, об игроках и тренерах. Общался с руководством и у меня сложилось приятное впечатление о клубе. Надеюсь, что я не зря выбрал «Рубин».

    – Что знаете о чемпионате России?

    – Это силовой и атлетичный чемпионат. Я играл с ЦСКА в Лиге чемпионов и это было непростой матч. Думаю, чемпионат России очень непростой.

    – Ваш главный конкурент за место в составе – Карадениз. Готовы к конкуренции с ним?

    – Конкуренция всегда присутствует. Это правильно и в любом клубе стимулирует и заставляет работать.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    09.07.2016 11:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 10 июля 2016, 08:29

      И мы на это надеемся!
      Гек,к сожалению не вечен.

      0
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      Рейтинг: +143

      SanekGol 9 июля 2016, 15:22

      Мавинга, игрок который сыграл за Рубин 7 матчей и постоянно скитался по арендам, отозвался о Рубине очень хорошо?? Максимка что-то путает или переводчик неправильно переводит его слова))))

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 июля 2016, 12:52

      Посмотрим, что покажет...

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 июля 2016, 12:25

      Хороший игрок!

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