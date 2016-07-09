Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селюк: «Чиновники хотят перевести стрелки за провал на Евро на Кокорина и Мамаева»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что скандальную ситуацию вокруг игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева раздувают чиновники, которые хотят отвести от себя внимание общественности за провал национальной команды на Евро-2016.

    «После провала сборной на Евро-2016 один только Слуцкий проявил себя благородно и подал в отставку. Ни один чиновник не взял на себя ответственность и не сделал подобное. Знаете, зачем сейчас раздувается скандал с Кокориным и Мамаевым? Потому что чиновники хотят перевести стрелки на этих двух бедолаг, которые запутались и заигрались. При этом я не верю, что они потратили 250 тысяч на шампанское.

    Ни один чиновник не сказал, что хочет уйти. Министру спорта и президенту РФС должно быть стыдно выходить на улицу. Сейчас собирают подписи за роспуск сборной, собрали уже больше 440 тысяч. Но я вам скажу, что надо распускать федерацию. А то они сидят и только набивают карманы деньгами.

    Что касается Слуцкого, то это очень хороший человек. Могу это говорить, судя по его поступкам: начиная с того, как он в свое время поддержал Гончаренко, и заканчивая его отставкой», – сказал Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2016 07:50
    Рекомендуем
    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 10 июля 2016, 00:01

      Гниды Мамаевские Кокорятскиел очень долго будут любить друг друга а в особенности их тупые подруги! Столица финляндии для неё жутко серьёзный вопрос

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 9 июля 2016, 23:53

      В ж,,,ПУ тебя дебил!!!!!!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 9 июля 2016, 13:21

      А можно я свой пятачок вставлю?
      В России футбол ,больше чем футбол.
      Но с приходом в футбол -денежных мешков-
      которые ни хрена в нем не смыслят ,но в силу того,что любого
      чела можно баблом взять,учитывая общий уровень жизни-это факт!
      И пока в футбол играют бабками ,а не мячом ,то мне просто-напростаки жалко российских болел! Это называется срать им в душу!!!
      ps Короче ...Необходимые подписи ,уверен,будут собраны
      и гоп-компания "Мудько & Партнеры" либо будет разогнаны,либо подчиняться Гласу народа,всё точка! Они и есть ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > alex1951 9 июля 2016, 16:27

      Не хотелось бы вас расстраивать,но о Мутко и партнёрах в петиции ни слова.Эта петиция и обращается к ним,что бы они выгнали футболистов сборной ((((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      AlMann 9 июля 2016, 12:10

      Все верно. Давно предлагаю:
      1. Расстрелять РФС в полном составе
      2. Изменить цвет игровой формы сборной на синий.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > AlMann 9 июля 2016, 12:14

      Почему синий?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +44

      AlMann > андрей андреев 9 июля 2016, 13:05

      Я так и думал, что по первому пункту вопросов не возникнет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > AlMann 9 июля 2016, 13:31

      )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 9 июля 2016, 10:47

      ОДНА ШАЙКА-ЛЕЙКА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      niarmed311082 9 июля 2016, 10:40

      вот первая правильная мысль... а то в каждой статье в комментах только и пишут... уроды..бревна...а в корень не смотрит никто..кинули чинуши дл отвода глаз на костер инквизиции маму и коку... и все давай их закидывать камнями

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 9 июля 2016, 10:34

      За что мамаев получил фингал под глаз?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 9 июля 2016, 10:17

      Мутко первого надо выгонять! Весь спорт развалил, не только футбол. Сплошные допинг-скандалы...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 июля 2016, 09:58

      Это было ясно сразу,народ как всегда развели

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 9 июля 2016, 09:35

      Так это чиновники в соц.сетях раздувают про Кокору с Мамаем?! А так-то народу видео понравилось!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11