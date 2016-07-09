Бирхофф: «Думаю, Клинсманн ведет переговоры со сборной Англии»

Бывший игрок сборной Германии Оливер Бирхофф поделился своим мнением о том, как сборная Англии сможет достичь успеха на следующих крупных турнирах, и при этом предположил, что новым наставником англичан может стать нынешний наставник команды США Юрген Клинсманн.

«Нельзя просто положить руку на плечо новому тренеру и ждать, что все случится само собой. Должны сойтись много вещей. Когда Германия провалилась на Евро-2000, мы вложили большие деньги в инфраструктуру и образование для молодых игроков и тренеров. Теперь у нас много талантливых футболистов, и Бундеслига продолжает инвестировать в них.

Возможно, нашим преимуществом является то, что хорошие игроки уезжают в Англию и другие страны, так что нам приходится набирать новых. Но со времени прихода Юргена Клинсманна – а он, думаю, ведет переговоры с Англией – в сборной появились определенная гордость, атмосфера и организация. Высокое качество игроков стало залогом успеха, но у нас также есть хорошая организация и хороша атмосфера. Клинсманн хорошо подошел бы Англии», – сказал Бирхофф.