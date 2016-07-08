Селюк: «Переход в «Манчестер Сити» – огромная ошибка Зинченко. ПСВ не возьмет его»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о перспективах полузащитника Александра Зинченко, который перешел из «Уфы» в «Манчестер Сити».

«Этот переход – огромная ошибка Зинченко, говорю вам с точки зрения спортивной логики и знания предмета.

Смотрите, Зинченко перешел в клуб Гвардиолы, которому в Англии предстоит соперничать с Моуринью, Конте, Клоппом, Венгером, Раньери, Куманом. Гвардиола пришел в «Манчестер Сити» как минимум для того, чтобы выиграть чемпионат Англии. У него огромные амбиции. Моуринью покупает в «Манчестер Юнайтед» Ибрагимовича и Мхитаряна, а в «Манчестер Сити» переходит Зинченко.

В Англии серьезная конкуренция, поэтому Гвардиола будет под прессом. Неужели вы думаете, что на поле будет выходить Зинченко, забивший полтора гола в «Уфе»? Вместо кого он выйдет?! Вместо Туре, Давида Сильвы, Де Брюйне?», – сказал Селюк.

Также агент прокомментировал информацию о том, что «Манчестер Сити» может отдать Зинченко в аренду в ПСВ.

«Я уверен, что ПСВ не возьмет Зинченко. А если и возьмет, то это будет по каким-то схемам. Главное, чтобы Зинченко не стал кредитной карточкой для многих желающих. Лучше бы он занимался футболом. Нормальный талантливый парень, но ему не мешало бы поиграть на более низком уровне, так как к более высокому он не готов».