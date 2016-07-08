Геркус: «Информация о моем назначении в «Локомотив» выглядит как чьи-то манипуляции»

Советник президента РФПЛ Илья Геркус отреагировал на появившуюся в СМИ информацию, что он может сменить Ольгу Смородскую в «Локомотиве».

«Для меня самого эта информация стала неожиданной. Складывается ощущение, что меня пытаются втянуть в какие-то портфельные игры. Так что воспринимаю всю эту ситуацию как чьи-то манипуляции», – сказал Геркус.

Напомним, сегодня бывший пресс-атташе железнодорожников Александр Удальцов сообщил о возможном назначении Геркуса на пост президента красно-зеленых.