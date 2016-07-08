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    ЦСКА намерен и дальше наблюдать за Шаховым

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал действия защитника Виталия Шахова в товарищеском поединке с «Долгопрудным» (4:0). Напомним, игрок «Факела» находится в армейском клубе на просмотре.

    – Виталий Шахов сегодня вышел в стартовом составе. Он находится на просмотре в ЦСКА. Какие впечатления оставила его игра, пускай в обороне и не было особо работы?

    – То, что мы увидели сегодня, вы правильно сказали, не назовешь серьезной проверкой. Но он справился, будем смотреть его в матчах с другими командами.

    – А в тренировочном процессе он как себя проявляет?

    – По-разному, потому что когда он приехал, у него было повреждение, помешавшее сразу приступить к работе. Так что пока целостного впечатления нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2016 15:10
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