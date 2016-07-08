Аллен: «Полуфинал Евро – большой шаг в развитии футбола Уэльса»

Полузащитник сборной Уэльса Джо Аллен рассчитывает повторить успех на чемпионате мира-2018, который пройдет в России.

«Мы с самого начала говорили, что приехали на этот турнир не туристами. Мы планировали задать тон к чемпионату мира и квалификации Евро-2020. Думаю, возраст команды позволяет нам рассчитывать на это в ближайшие несколько лет.

Мы должны правильно использовать полученный опыт и импульс. Это нас вдохновляет. Достижение полуфинала Евро – это большой шаг в развитии футбола Уэльса. Я очень горд быть частью этого успеха», – заявил Аллен.

Напомним, что на проходящем во Франции Евро-2016 сборная Уэльса дошла до полуфинала турнира, где уступили Португалии (0:2).