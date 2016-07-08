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    Нойштедтер: «Переход в «Фенербахче» основан исключительно на спортивных факторах»

    Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер опроверг информацию, что из-за решения своей жены он был вынужден отказаться от перехода в казанский «Рубин».

    «Ходят слухи, что я отказался от перехода в «Рубин» из-за ультиматума своей жены. Это абсолютная неправда. И моя жена, и я глубоко уважаем российские клубы и любим Россию, мою родину.

    Решение подписать контракт с «Фенербахче» основано исключительно на спортивных факторах. Прошу вас уважать мое решение», – написал Нойштедтер на своей странице в Facebook.

    Напомним, что в «Фенербахче» Нойштедтер перешел на правах свободного агента, не договорившись о продлении контракта с «Шальке-04».

    Источник: Facebook.com

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    08.07.2016 09:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 июля 2016, 12:29

      И какие это спортивные принципы Фанербахчи тебя убедили поменять любимую Россию на Турцию,где гремят взрывы и вот-вот полыхнёт не по-детски?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 8 июля 2016, 09:37

      Ребята,а что с конкурсом прогнозов у меня выдает ошибку №8

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