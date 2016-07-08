Нойштедтер: «Переход в «Фенербахче» основан исключительно на спортивных факторах»

И какие это спортивные принципы Фанербахчи тебя убедили поменять любимую Россию на Турцию,где гремят взрывы и вот-вот полыхнёт не по-детски?
Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер опроверг информацию, что из-за решения своей жены он был вынужден отказаться от перехода в казанский «Рубин».
«Ходят слухи, что я отказался от перехода в «Рубин» из-за ультиматума своей жены. Это абсолютная неправда. И моя жена, и я глубоко уважаем российские клубы и любим Россию, мою родину.
Решение подписать контракт с «Фенербахче» основано исключительно на спортивных факторах. Прошу вас уважать мое решение», – написал Нойштедтер на своей странице в Facebook.
Напомним, что в «Фенербахче» Нойштедтер перешел на правах свободного агента, не договорившись о продлении контракта с «Шальке-04».