Нойштедтер заключил трехлетний контракт с «Фенербахче»

А кто это такой?
«Фенербахче» официально подтвердил подписание контракта с российским полузащитником Романом Нойштедтером, зарплата по которому составит 1,8 миллиона в год. Соглашение рассчитано на три ближайших сезона.
Напомним, что 28-летний футболист выступал за «Шальке-04» с 2012 года. В прошлом сезоне чемпионата Германии Нойштедтер сыграл 30 матчей. Известно об интересе к Нойштедтеру со стороны «Рубина», «Зенита» и ЦСКА.
Fenerbahçe'ye Hoşgeldin Roman Petrovich Neustadter! (@romainnewton33) pic.twitter.com/xjgNMCzoep— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 6 июля 2016 г.