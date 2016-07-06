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    Нойштедтер заключил трехлетний контракт с «Фенербахче»

    «Фенербахче» официально подтвердил подписание контракта с российским полузащитником Романом Нойштедтером, зарплата по которому составит 1,8 миллиона в год. Соглашение рассчитано на три ближайших сезона.

    Напомним, что 28-летний футболист выступал за «Шальке-04» с 2012 года. В прошлом сезоне чемпионата Германии Нойштедтер сыграл 30 матчей. Известно об интересе к Нойштедтеру со стороны «Рубина», «Зенита» и ЦСКА.

    Источник: ФК «Фенербахче»

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    06.07.2016 11:39
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 6 июля 2016, 14:07

      А кто это такой?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 6 июля 2016, 13:37

      Удачи Роман!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 6 июля 2016, 12:59

      Похож на турка) Будем следить за выступлением

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 6 июля 2016, 12:50

      Хороший выбор! Турецкий чемпионат на три головы сильнее российского.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 6 июля 2016, 12:33

      Петрович

      1
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