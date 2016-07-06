Нойштедтер заключил трехлетний контракт с «Фенербахче»

«Фенербахче» официально подтвердил подписание контракта с российским полузащитником Романом Нойштедтером, зарплата по которому составит 1,8 миллиона в год. Соглашение рассчитано на три ближайших сезона.

Напомним, что 28-летний футболист выступал за «Шальке-04» с 2012 года. В прошлом сезоне чемпионата Германии Нойштедтер сыграл 30 матчей. Известно об интересе к Нойштедтеру со стороны «Рубина», «Зенита» и ЦСКА.