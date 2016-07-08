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  • Президент Аргентины: «Я говорил с Месси. Он вернется в сборную»

Президент Аргентины: «Я говорил с Месси. Он вернется в сборную»

8 июля 2016, 01:31
11

Президент Аргенттины Маурисио Макри выразил уверенность в том, что нападающий национальной сборной этой страны Лионель Месси продолжит выступать за команду.

«Я говорил с ним по телефону. Уверен, что он вернется в сборную. Это лучший футболист в мире», – сказал Макри.

Напомним, Месси объявил о своем уходе из команды после поражения в финале Кубка Америки-2016 от Чили. Несколько игроков сборной Аргентины выразили желание покинуть команду вслед за ним, в том числе и Серхио Агуэро.

Источник: Foxsports.com
Аргентина Аргентина Месси Лионель
Комментарии (11)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1467931591
Боялся, что сядет, вот и поспешил отречься)). А теперь можно все, т.б. под крылом у Ромы.
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GeorgeXIII
1467934432
Да вернется конечно
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бочаров
1467934435
он пообещал отмазать от тюряги
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NEMETSRUS
1467940681
поломаеться и вернеться
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swot1205
1467943990
Возвращаться нужно
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Димон Алма-Ата
1467944336
Это не футбол, это драматический театр со всеми присущими ему элементами.
Ответить
Kostya83
1467944951
Конечно нужно вернуться и еще раз попытаться!
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ДСА
1467950865
Это конечно не Путин, но тоже хороший уговорщик.
Ответить
ufos73
1467961738
Сразу сказал, что так и будет )) Месси тряпочка
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absurd9
1467963661
Пиар президента и лояльность электората, по средством футболиста. У нас такое невозможно)
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