Президент Аргентины: «Я говорил с Месси. Он вернется в сборную»

Президент Аргенттины Маурисио Макри выразил уверенность в том, что нападающий национальной сборной этой страны Лионель Месси продолжит выступать за команду.

«Я говорил с ним по телефону. Уверен, что он вернется в сборную. Это лучший футболист в мире», – сказал Макри.

Напомним, Месси объявил о своем уходе из команды после поражения в финале Кубка Америки-2016 от Чили. Несколько игроков сборной Аргентины выразили желание покинуть команду вслед за ним, в том числе и Серхио Агуэро.