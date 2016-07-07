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    Орлов: «Зениту» нужно два приобретения, причем это должны быть готовые лидеры»

    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о работе нового тренера «Зенита» Мирчи Луческу.

    «Курс Луческу логичен: просмотреть всех молодых и сделать выводы. По первому сбору он понял: тем, кого называли самыми перспективными – Богаеву и Шейдаеву – пока рано быть в основной обойме. И от них отказались.

    Другие игроки сами говорят, что им нравится работать с Луческу, потому что он их учит. Принцип работы у Мирчи отличается от того, что был у Виллаша-Боаша: португалец больше ориентировался на уже подготовленных игроков, а Луческу больше объясняет молодым, в том числе по-русски. Это скорее советская школа тренерского искусства: направлять молодых, подсказывать. Если есть способные ребята, такой подход обязательно даст результат.

    Команде нужно как минимум два приобретения, причем это должны быть готовые лидеры для основного состава: плеймейкер и бомбардир. Потому что нет Данни, человека-организатора в центре поля, и забивного Халка», – сказал Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.07.2016 23:03
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 8 июля 2016, 10:28

      Купите в Ростове Гацкана и Полоза, станете чемпионами может быть, а может
      не станете.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 8 июля 2016, 08:41

      Гена, когда же тебе на заслуженный отдых?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 8 июля 2016, 00:35

      Румын объясняет по русски молодым зенитовцам! Контракт им нужен хороший а уже потом футбол!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июля 2016, 00:26

      кстати одно приобретение Луческу уже сделал это вернул бесполезного Кержа осталось Быстрова или плеймекера Широкова вернуть и усе будет в ажуре

      1
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      ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Garrincha58 8 июля 2016, 00:33

      Отличный коммент, только надо отредактировать, чтобы юмор был тоньше: "Одно такое приобретение Луческу уже сделал: он вернул бомбардира Кержа, осталось плеймекера Широкова или Быстрова вернуть и усе будет в ажуре. Зенит чемпион."

      -1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Вомбат 8 июля 2016, 07:18

      Это точно Бомжит чемпион ФНЛ :)

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июля 2016, 00:24

      Орел как обычно несет всякую бредятину

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta > Garrincha58 8 июля 2016, 14:27

      Не "несёт", а "кудахчет".....

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