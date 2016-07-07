Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Уфу»

морлодцы
В товарищеском матче «Локомотив» оказался сильнее «Уфы» – 2:0. Авторами голов стали Эзекиэль Хенти и Александр Коломейцев.
Товарищеский матч
Локомотив (Москва) – Уфа – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Хенти, 60; 2:0 – Коломейцев, 73.
В товарищеском матче «Локомотив» оказался сильнее «Уфы» – 2:0. Авторами голов стали Эзекиэль Хенти и Александр Коломейцев.
Товарищеский матч
Локомотив (Москва) – Уфа – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Хенти, 60; 2:0 – Коломейцев, 73.
может заиграет хенти... много на него надежды...
Помнишь как ньясс начинал
Неужели Хенти забил.Надеюсь раскроется