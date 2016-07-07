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    Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Уфу»

    В товарищеском матче «Локомотив» оказался сильнее «Уфы» – 2:0. Авторами голов стали Эзекиэль Хенти и Александр Коломейцев.

    Товарищеский матч

    Локомотив (Москва) – Уфа – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Хенти, 60; 2:0 – Коломейцев, 73.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2016 19:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -90

      Raider26 7 июля 2016, 21:37

      морлодцы

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 7 июля 2016, 20:44

      может заиграет хенти... много на него надежды...

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > ljrljr0505 7 июля 2016, 20:49

      Помнишь как ньясс начинал

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      Рейтинг: +15

      Toleg2004 7 июля 2016, 20:38

      Неужели Хенти забил.Надеюсь раскроется

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