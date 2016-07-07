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    Бикфалви сообщил, что переходит в «Томь»

    Полузащитник Эрик Бикфалви, ранее выступавший за «Динамо» из Бухареста, продолжит карьеру в «Томи». Об этом рассказал сам футболист.

    «Я рад тому, что перехожу в «Томь», где собрались отличные игроки и персонал. Некоторые из них знакомы мне по моим выступлениям в украинском чемпионате, так что мне будет легче адаптироваться.

    Предложение «Томи» было для меня лучшим во всех отношениях. Надеюсь, что буду хорошо играть и обойдусь без травм. Тогда можно будет рассчитывать на переход в более сильный клуб», – приводит слова Бикфалви Fanatik.ro.

    Футболист перешел в «Томь» на правах свободного агента, его контракт рассчитан на два года, а зарплата составит 350 тысяч евро в год.

    Ранее сообщалось, что Бикфалви поступали предложения со стороны «Урала» и «Уфы».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2016 19:22
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