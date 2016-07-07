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    Огуде занимался с молодежным составом «Амкара» вместо отдыха в выходной

    Полузащитник «Амкара» Фегор Огуде после тренировочного сбора команды в Перми работал с молодежным составом красно-черных, хотя игрокам первой команды было представлено несколько дней отдыха.

    – Как ты оказался на тренировке вместе с «молодежкой»?

    – Я был в Перми. Мне позвонили, предложили поработать с молодежным составом, тем более что дублеры проводят тренировки дома, и я решил, почему бы и нет? Работа в команде это всегда лучше, чем занятия индивидуально.

    Эти несколько дней помогли мне прибавить в наборе формы. Конечно, это немного другой уровень, разница ощущается, но я старался выкладываться на все сто... Молодые футболисты только набираются футбольных навыков, чувствуется, что многое еще не получается, но я уверен, что ребята смогут вырасти в неплохих игроков. Они готовы перенимать опыт. К тому же я не старался играть с ними, например, в «двусторонках» в полсилы, им, думаю было не просто со мной.

    Источник: ФК «Амкар»

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    07.07.2016 18:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 7 июля 2016, 20:59

      Молодец, вот он при усердии будет играть в Англии, а Кококорин и Маньманьмаев, будут сидеть в РФПЛ и получать за никуя.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +171

      Мы Русские 7 июля 2016, 19:21

      Тренироваться в выходной, это не шапмпусик конечно в монте-карло пить.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 7 июля 2016, 18:46

      красава)

      9
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