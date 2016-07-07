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    Юран: «Португалия не тянет на золотые медали Евро-2016»

    Бывший нападающий «Порту» и «Бенфики» Сергей Юран выразил мнение, что сборная Португалии не заслуживает победы на Евро-2016. Напомним, португальская национальная команда сумела пробиться в финал турнира.

    – Роналду после игры сказал, что португальцы заслужили победу на Евро. Не слишком ли смелое заявление?

    – С одной стороны, его можно понять. Роналду переполняли эмоции, он поддержал свою сборную, горит желанием стать чемпионом Европы. Но с другой, думаю, Криштиану лукавил. Команда дошла до финала, но по содержанию игры уступает не только Франции и Германии, но и вылетевшей в четвертьфинале прекрасной Италии. Французы и немцы действуют увереннее и стабильнее. Объективно – Португалия не тянет на золотые медали.

    – Значит, нужно задавать вопросы по турнирной сетке Евро?

    – Считаю, организаторы задумаются и исправят ошибки в будущем. Как можно было свести в одной половине сетки Испанию, Италию, Германию, Францию? Странно. Гранды должны быть поровну разведены. Тогда мы увидим более яркий футбол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.07.2016 18:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +62

      nik33 8 июля 2016, 14:19

      это наверное второй Бубнов...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      Bekkz 8 июля 2016, 05:17

      Юран, ты дурак. Изучи сетку потом пиз....ль. Согласно занятым местам. Дурачишко.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 8 июля 2016, 00:23

      " Как можно было свести в одной половине сетки Испанию, Италию, Германию, Францию? Странно." В верхней сетки D1,B1 и F1,а в нижней A1,C1 и E1...а кто станет первыми в своих группах это уже вопрос к командам...теоретически всё правильно,а на практике на фига Испания проиграла Хорватам и попала на Италию? И тд))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 июля 2016, 20:55

      Поживем, увидим.

      -1
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      Рейтинг: +1126

      richi 7 июля 2016, 19:16

      Ну если Португальцы не достойны чемпионства, то они проиграют в финале. А если итальянцы достойны, то они в воскресенье победили бы в финале. Сережа ни когда не отличался логическим мышлением.

      1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 7 июля 2016, 19:01

      Абсолютно согласен. В финале мы увидим как Португалию разрывают в клочья)) Ну и конечно же слезы Кристины, куда же без них...

      2
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 7 июля 2016, 18:47

      Сетка ужасная!

      1
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