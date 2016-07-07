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    Мерфи: «Проблема сборной России в ее главном тренере»

    Бывший игрок сборной Англии Дэнни Мерфи считает, что виновником неудачного выступления сборной России на Евро-2016 является Леонид Слуцкий.

    «Игра сборной России меня очень разочаровала. Такой турнир, как Евро, – это борьба на пределе. Ты можешь быть игроком среднего уровня, ты можешь просто быть не готовым, но ты обязан сражаться за свою страну. Сборная России не сражалась. Я видел игру с Уэльсом, и мне показалось, что этим игрокам все равно. Может, им не нравился тренер? Я не знаю. Но, повторю, что ты обязан драться. Они не дрались.

    Провал России — это проблема тренера. Он подбирал игроков и должен был следить за коллективом», — сказал он.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2016 08:58
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +399

      guron88 8 июля 2016, 13:07

      Слуцкий - посредственный тренер. Да и игроки, тоже... Тут уж надо это признать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 8 июля 2016, 00:44

      Им просто нужен имидж им насрать на страну главная задача скопление денег! Сборная ..... это их хобби.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 7 июля 2016, 22:59

      Да не, прав он. В конце концов тренер состав набирает, он мотивирует и все такое. К тому же Слуцкий в европе сливает почти все матчи.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 7 июля 2016, 19:54

      Проблема сборной России ... в сборной России и в лимите который нужно немедленно упразднить, тогда этот "профсоюз" больше не поможет нашим отечественным футболистам заработать денег которые они имеют за места в клубе которые они не заслужили, а поможет только воля , талант навыки, профессионализм.

      Когда наши игроки будут выигрывать конкуренцию у легионеров, тогда будет и сборная , которая может обыгрывать Германию или Италию или Францию, потому что там игроки национальной сборной играют в своих клубах не за счёт лимита а за счёт своей конкурентноспособности. Проблемы развития спорта нужно решать не лимитом а развитием базы и юношеского спорта, лимит не решит проблем с развитием футбола в России , он только убивает конкуренцию и плодит разгильдяев которые потом закатывают вечеринки, как будто они Евро взяли...

      -1
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      Рейтинг: +532

      Бан 7 июля 2016, 13:12

      То же самое он мог сказать и про тренера сборной Англии.

      0
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 7 июля 2016, 11:24

      у нас тренер меняется а игроки нет, в эьом точно проблема

      0
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      Рейтинг: +32

      SHIKARDOS 7 июля 2016, 11:22

      Дело не в тренере. Уже столько перепробовали, а результат - один.

      -2
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      Рейтинг: +6892

      sochi-2013 > SHIKARDOS 7 июля 2016, 12:13

      не тех пробовали!

      2
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > SHIKARDOS 7 июля 2016, 19:54

      ну Хидингу же удалось с этой сборной бронзу взять! или как думаешь? тоже фарт? игроки в основном те же были половино

      1
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 7 июля 2016, 10:20

      Нужен был тренер-авторитет, который бы ввел в команду железную дисциплину и за малейшее неповиновение ему выгонял бы футболистов из сборной.

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      Рейтинг: +875

      sidul1 7 июля 2016, 09:54

      наш футбол пошел не по тому пути,кроме денег вообще не что не волнует,везде воруют и врут.конца и края этому бардаку не видно.Слуцкий просто не того уровня тренер,а вот Мутко-это еще тот чинуша,кто его тащит?он же все развалил,его место за решеткой,а его ни трогают.С головы рыба тухнет!

      4
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      Рейтинг: +6892

      sochi-2013 > sidul1 7 июля 2016, 12:16

      если бы это было только в футболе. вернее, если бы не было такого во всей стране, в футболе, тоже был бы порядок.

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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 7 июля 2016, 09:40

      Когда после игры ЦСКА с Баварией, Слуцкий сказал что Бавария это космос, я сразу понял что он авно. Тьфу тряпка

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