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    Ру: «В российском футболе та же проблема, что и в Англии, – засилье иностранцев»

    Известный французский наставник Ги Ру прокомментировал игру сборной России на Евро-2016. Напомним, что россияне финишировали последними в группе, набрав в трех матчах одно очко.

    «Конечно, этой сборной далеко до той, которая была во времена СССР. В вашем футболе та же проблема, что и в Англии, – засилье иностранцев. Когда наступает время формировать сборную, обнаруживается, что местных игроков высокого уровня почти нет. Их на протяжении сезона приносили в жертву. В принципе времени еще достаточно, чтобы кто-то из молодых смог себя проявить. Но с ними надо настойчиво работать», — сказал француз.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.07.2016 08:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +139

      palych1974 8 июля 2016, 04:16

      А по-моему, у нас наоборот: "засилье лимита")

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июля 2016, 00:23

      а во Франции играют одни французики бред несет Ги Ру тоже уже из ума выжил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs 7 июля 2016, 10:56

      Уважаю этого тренера!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 июля 2016, 10:22

      есть и другое, хронические неудачники )) даже у нашей сборной успехов по последним года и то больше чем в Англии. А если посмотреть все завоеванные титулы у Англии, то вообще можно усомниться, что они футбол придумали.

      И еще бы один пунктик отметил - внутренняя под коркой мозга, недооценка соперника.

      Как там Харт кричал в игре с Исландией - "мы этому дерьму не можем проиграть!" )))

      1
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      Рейтинг: +1440

      Sedoi_Goblin 7 июля 2016, 10:04

      Не путайте писю с пальцем,уважаемый Ги.ру! Легионеры АПЛ сильно отличаются от своих коллег из РФПЛ! Ну ооочень сильно...

      0
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 7 июля 2016, 08:21

      чушь

      -2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Adekvat07 7 июля 2016, 09:19

      Причем редкостная!

      -2
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