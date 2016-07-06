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  • Луческу: «Из-за ситуации с Кокориным я не могу даже познакомиться с ним»

Луческу: «Из-за ситуации с Кокориным я не могу даже познакомиться с ним»

6 июля 2016, 23:32
11

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал ситуацию с Александром Кокориным, который переведен в дубль из-за участия в вечеринке в Монте-Карло.

«Он попал в сложную ситуацию. За это надо платить. Но расплачивается не только Кокорин, но и вся команда.

Он был нужен в сложный момент перестройки. А я не могу с ним познакомиться и не знаю, когда познакомлюсь в футбольном плане. На время расследования клуб наказал его, он переведен в «Зенит-2». Время покажет, что произойдет дальше», – сказал Луческу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Луческу Мирча
Комментарии (11)
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kotmyshka
1467837697
Да и не надо.
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_Kesh_Suntar_
1467838455
все он уже чел скамейки, для зените уже! Крайних нашли провале сборной! ))
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Вомбат
1467838499
Клуб наказал его, а значит и меня. Ну и тренера нашел себе Митрофанушка.
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absurd9
1467854790
Ну может и не стоит тогда знакомиться.
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Громит
1467856493
Мирча, для команды это даже к лучшему, поверь.
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Zeff
1467857151
Ни к чему с ним знакомится. От него надо избавляться.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1467862356
Хороший мальчик.
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sprint5
1467862605
Миллер познакомит
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Пельш 1
1467863864
Чистой воды баобаб
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FanatSerj
1467875290
Заступается )) Смотри Луческу как бы они тебе на шею не залезли это тебе по круче легковетренных бразил будут.
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