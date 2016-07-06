Луческу: «Из-за ситуации с Кокориным я не могу даже познакомиться с ним»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал ситуацию с Александром Кокориным, который переведен в дубль из-за участия в вечеринке в Монте-Карло.

«Он попал в сложную ситуацию. За это надо платить. Но расплачивается не только Кокорин, но и вся команда.

Он был нужен в сложный момент перестройки. А я не могу с ним познакомиться и не знаю, когда познакомлюсь в футбольном плане. На время расследования клуб наказал его, он переведен в «Зенит-2». Время покажет, что произойдет дальше», – сказал Луческу.