Карпин: «Не верю, что Мамаев и Кокорин готовы заплатить за шампанское такие деньги»

Бывший футболист сборной России Валерий Карпин прокомментировал инцидент в ночном клубе с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина. Ранее сообщалось, что игроки потратили на шампанское 250 тысяч евро.

«Ограничения для игроков в их свободное время есть, они все прописаны в нормально составленных контрактах, как правило. Травмоопасные виды спорта запрещены, хоть летом, хоть зимой.

Если глобально говорить обо всем этом… Первое: я не верю что два эти чудака готовы были заплатить такие деньги. Второе: в свободное время, в отпуске, люди могут пойти в ночной клуб, и футболисты туда ходят, и не только наши. Ничего страшного в этом не вижу.

И, наконец, главное: как они могли подставиться после такого результата сборной на Евро? Им надо быть минимум умнее и хитрее», – сказал Карпин.