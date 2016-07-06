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    Фернандо покидает «Сампдорию» и вскоре присоединится к «Спартаку»

    Полузащитник «Самдории» Фернандо покинет команду. Об этом рассказал главный тренер генуэзского клуба Марко Джампаоло.

    «Сейчас наша главная задача – укрепить защиту. Надо найти левого защитника, а также футболиста, который заменит уходящего Фернандо.

    Нужно заметить, что из всех игроков «Сампдории» больше всего меня в прошлом сезоне впечатлил именно Фернандо. Он превосходно защищается и участвует в атаках», – сказал Джампаоло.

    Ранее стало известно, что Фернандо согласовал условия контракта со «Спартаком». Ожидается, что в ближайшее время сделка будет официально завершена.

    Источник: Twitter

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    06.07.2016 21:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 7 июля 2016, 06:24

      Ждем!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 7 июля 2016, 05:51

      Удачи!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      palych1974 7 июля 2016, 02:37

      Вот и хорошо! Удачи ему и СПАРТАКУ!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 июля 2016, 00:09

      Отлично. Это уже очень хорошее укрепление... Ещё бы игрока похожего класса в защиту взять и будет супер... Жалко что Глика профукали, вариант был более чем хороший и за адекватные деньги...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      FCQ 6 июля 2016, 21:59

      Ытлично хорошая новость

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      alexidj 6 июля 2016, 21:35

      согласен игрок хороший..периодически смотрю Серию А..удивлен буду если все таки к нам в СпаМ едет...тьфу тьфу тьфу..

      2
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