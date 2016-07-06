Португалия – Уэльс. Пепе в матче не сыграет, Бруну Алвеш выйдет на поле с первых минут

Стали известны составы сборных Португалии и Уэльса, в которых команды начнут полуфинальный матч Евро-2016.

Как и ожидалось, встречу пропустит защитник португальцев Пепе, вместо которого на поле появится Бруну Алвеш. Полностью составы Португалии и Уэльса выглядят следующим образом:

Португалия: Патрисиу, Седрик, Фонте, Бруну Алвеш, Геррейру, Данилу, Жоау Мариу, Адриен Силва, Ренату Санчес, Нани, Роналду.

Уэльс: Хеннеси, Гантер, Честер, Коллинс, Уильямс, Тэйлор, Кинг, Ледли, Аллен, Робсон-Кану, Бэйл.