Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Банега – игрок «Интера»

    Полузащитник Эвер Банега, ранее выступавший за «Севилью», продолжит свою карьеру в «Интере».

    Футболист подписал с итальянским клубом трехлетний контракт. В прошлом сезоне Примеры Банега сыграл за «Севилью» 25 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

    Кроме того, на счету футболиста 47 игр в составе сборной Аргентины.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2016 19:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +226

      LokoBars 6 июля 2016, 21:52

      Неплохое усиление

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11