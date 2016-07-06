Банега – игрок «Интера»

Неплохое усиление
Полузащитник Эвер Банега, ранее выступавший за «Севилью», продолжит свою карьеру в «Интере».
Футболист подписал с итальянским клубом трехлетний контракт. В прошлом сезоне Примеры Банега сыграл за «Севилью» 25 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Кроме того, на счету футболиста 47 игр в составе сборной Аргентины.
.@Ever10Banega è nerazzurro! Con noi per le prossime 3 stagioni https://t.co/TEPGn6US0w #WelcomeBanega #FCIM pic.twitter.com/aaufCjjJfR— F.C. Internazionale (@Inter) 6 июля 2016 г.