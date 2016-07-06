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    Кокорин и Мамаев лишатся месячной зарплаты в своих клубах

    Игрокам сборной России Александру Кокорину и Павлу Мамаеву грозит серьезное дисциплинарное взыскание после инцидента в ночном клубе Монте-Карло. Напомним, что футболисты потратили 250 тысяч евро на шампанское, угощая им всех присутствующих.

    Сообщается, что Кокорин будет оштрафован на 290 тысяч евро, тогда как Мамаев заплатит 130 тысяч. Обе суммы равняются месячным окладам игроков в их клубах.

    Источник: Известия

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    06.07.2016 17:16
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +187

      Juic 7 июля 2016, 16:41

      Не понимаю, за что их наказывают?
      Они что-то украли? Прогуляли тренировку? Оказали неуважение флагу и т.д.
      Что все взъелись-то?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4834

      neveldomha 7 июля 2016, 10:50

      18 миллионов руб. зарплата в месяц. Мне столько лет за 20 не получить. Да и хер то с ним. С такими бабками я бы лучше в Лас Вегасе оттянулся.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 июля 2016, 03:13

      Читаешь мотивацию и понимаешь одно, игроков наказали за то, что они угощали людей шампанским, но ведь не такой аспект должен стоять первоочерёдно, например- не имели права устраивать такой "пир во время чумы", когда сами с позором вылетели с чемпионата, когда этот чемпионат ещё продолжается для более успешных сборных, а тут пиршество, да ещё под гимн России, кощунство просто...

      1
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 7 июля 2016, 00:45

      А че так слабо?На кол посодить...Всех!

      0
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      Рейтинг: +1341

      Lilipyt 6 июля 2016, 22:31

      Вам не кажется очень странным то, что два разных клуба, из разных городов, наказывают своих игроков одинаково. В один и тот же день перевели в дубль своих клубов и еще лишают месячной зарплаты. Не Мутко ли тут обиду завел?! Ладно дисциплинарное наказание за отвратительную игру в сборной, но тут в отличии от Кокорина, Мамаева упрекнуть за неполную отдачу на поле не получиться. Им досталось за трату личных средств для угощения всех присутствующих в клубе. Но официант данного заведения опроверг факт угощения посетителей и даже сообщил, что это их угостили люди, которые проводили там какое-то мероприятие. Да вы вообще видео смотрели?! "Футболисты" сидели отречено от всех остальных на диване и курили кальян, а рядом проводилось мероприятие, как говорят там была свадьба каких-то не бедных русских. Отсюда следует, что "футболистов" наказали за то, чего не было, а значит действие клубов неправомерны и "игроки" могут требовать моральную компенсацию, так же публичное извинение в прессе, от пресс секретарей данных клубов.

      -1
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      Рейтинг: +1341

      Lilipyt > 3a zenit 7 июля 2016, 00:38

      ахаха, за евро?! они вылетели когда? почему реакция клубов последовала после вечеринки? И в добавок, читай внимательней статью голубок: "Игрокам сборной России Александру Кокорину и Павлу Мамаеву грозит серьезное дисциплинарное взыскание после инцидента в ночном клубе Монте-Карло."

      0
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      Рейтинг: +6892

      sochi-2013 6 июля 2016, 20:41

      Как можно озвучивать такие цифры в стране, где каждый день, по всем тв каналам, просят сброситься на лечение детей???????????

      7
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 6 июля 2016, 20:10

      Так и надо.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 июля 2016, 19:23

      На чемпионате опозорились и решили наверстать в ночном клубе дешевый имидж.

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 6 июля 2016, 18:53

      А чо бы их из клубов не выгнать за такое позорище вместе с другими отличившимися товарищами? А то как-то несерьезно ... такие суммы наверно платят за никакущую игру, хамоватые рожи и частое ложение х** на болельщиков ... Выгнали бы парочку - другим бы неповадно было ... Вон прям в след за Аршавиным ... казахстанские степи бороздить

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 6 июля 2016, 18:40

      Отлично

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