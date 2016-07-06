Кокорин и Мамаев лишатся месячной зарплаты в своих клубах

Игрокам сборной России Александру Кокорину и Павлу Мамаеву грозит серьезное дисциплинарное взыскание после инцидента в ночном клубе Монте-Карло. Напомним, что футболисты потратили 250 тысяч евро на шампанское, угощая им всех присутствующих.

Сообщается, что Кокорин будет оштрафован на 290 тысяч евро, тогда как Мамаев заплатит 130 тысяч. Обе суммы равняются месячным окладам игроков в их клубах.