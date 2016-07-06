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    Первый тренер Кокорина: «Санек сам может решать, где и как ему отдыхать»

    Первый тренер Александра Кокорина Валерий Стаферов прокомментировал инцидент с участием своего воспитанника. Напомним, что нападающий «Зенита» был переведен во вторую команду сине-бело-голубых из-за скандальной ситуации в одном из ночных клубов Монте-Карло, где он на пару с партнером по сборной России Павлом Мамаевым потратил 250 тысяч евро на шампанское, угощая им всех присутствующих.

    «После такого результата на чемпионате Европы публично отдыхать, наверное, неправильно. Но с другой стороны, Кокорин и Мамаев находятся в отпуске, поэтому они могут решать, как и где отдыхать. Жизнь футболиста – это постоянный тренировочный процесс. Мы в свое время вообще дома не бывали, и единственным свободным временем для нас был отпуск. Когда закончился российский чемпионат, другие игроки отдыхали, а эти футболисты поехали на сборы национальной команды. Что особенного в том, что в свой отпуск ребята оказались в ресторане? Возможно, если бы наши футболисты хорошо выступили на Евро, то на это никто бы не обратил внимания.

    В любом проступке сначала стоит разобраться. Я не верю, что ребята могли потратить 250 000 евро на шампанское. Владелец заведения говорит, что они даже не пили, поэтому зачем им нужно было тратить такие деньги на алкоголь? Это еще не доказано. Саша не мог на такое пойти, потому что он очень любит футбол. Если «Зенит» все-таки примет какие-то санкции, то это будет большой удар для него.

    Обычно после подобного выступления у футболиста нет настроения отдыхать в компаниях, потому что чувствуешь себя виноватым. Я бы сказал Александру: «Санек, в таких случаях нужно быть немного поскромнее». Конечно, ребята могли вести себя иначе после такого чемпионата Европы», – отметил Стаферов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2016 17:02
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +15

      denekb1977 6 июля 2016, 18:16

      " Кокорин и Мамаев находятся в отпуске, поэтому они могут решать, как и где отдыхать." СУКА, так вот кто таких пиздерасов воспитывает!!!! Дедушка Сталин вернись, ты нам очень нужен.

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 6 июля 2016, 17:33

      Все правильно.А визжат совки и завистники.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Тraumtanzеr 6 июля 2016, 18:22

      Да просто всех достала социальная несправедливость.Жили бы все нормально,работали по 8 часов,отдыхали бы на море месяц,лечились и учились бесплатно при достойной зарплате и не было бы проблем.Хотя....

      1
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > андрей андреев 6 июля 2016, 18:36

      Тот кто действительно хочет, сделает.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Тraumtanzеr 6 июля 2016, 19:04

      Мы же не о Богах говорим.На людей действует масса обстоятельств.У них разные возможности.Разные стартовые позиции и т.д. Хотят все,но могут немногие.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 июля 2016, 17:22

      "Саша не мог на такое пойти, потому что он очень любит футбол".

      Возможно, такое и было... Но очень давно... Или Кокорин искусно притворялся... Играл роль. Судя по его переходу в "Газпр..." ... "Зенит", футбол его не интересует, но очень интересуют деньги.

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > vvv246 6 июля 2016, 19:51

      Он такой же "мой", как и "твой"... А у Раньери у него может получиться, кстати... Удачи, Муса!

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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 6 июля 2016, 17:12

      Пацаны устали после долгого евро много бегали боролись забили много мячей пусть отдыхают

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 июля 2016, 17:10

      Да и не мамаев с кокориным там сидели,а двойники.Поэтому и не пили,что командировочные на трусы жёнам все потратили.

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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 6 июля 2016, 17:05

      Комментарий удален.

      -1
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