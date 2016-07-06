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Доронченко назначен спортивным директором «Анжи»

6 июля 2016, 15:20
9

«Анжи» объявил о о кадровых изменениях в клубе. Футбольный функционер Сергей Доронченко, известный по работе в «Кубани», сменил на посту спортивного директора махачкалинцев Нарвика Сирхаева, который назначен руководителем программы развития профессионального и молодежного футбола ФК «Анжи».

Заместителем спортивного директора стал Сергей Марушко, ранее работавший спортивным директором «Крыльев Советов» и техническим директором «Кубани».

Бывший заместитель руководителя «Кубани» по развитию молодежного футбола Николай Хлыстунов возглавил селекционную службу «Анжи». Экс-начальник селекционной службы Артем Скубилин назначен его заместителем.

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Анжи Кубань (ЛФЛ) Доронченко Сергей
Комментарии (9)
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Red-White Sakhalin
1467808110
Кубань перешла в анжи, чтобы точно в ФНЛ вышли..
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alexandr1205
1467808194
какая важная новость
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Legioner-05
1467809980
Бизнесмены епт
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AVAR-05
1467810431
в кубани все высосали,теперь на новую кормушку
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андрей андреев
1467810469
Рука руку моет,какой нафиг честный чемп,все друзья-коллеги
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kabuzyaka
1467811060
У Анжи началась старая история Кубани, а у Кубани просто новая история развития клуба. Удачи Кубани рвите всех и вся!!!!
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ivanthebest
1467816013
Мда, потопили одно корыто, пересели на другое...
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zadira56
1467821165
Бедный Анжи(
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Igorello97
1467841530
Теперь там будут мутить.
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