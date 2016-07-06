Доронченко назначен спортивным директором «Анжи»

«Анжи» объявил о о кадровых изменениях в клубе. Футбольный функционер Сергей Доронченко, известный по работе в «Кубани», сменил на посту спортивного директора махачкалинцев Нарвика Сирхаева, который назначен руководителем программы развития профессионального и молодежного футбола ФК «Анжи».

Заместителем спортивного директора стал Сергей Марушко, ранее работавший спортивным директором «Крыльев Советов» и техническим директором «Кубани».

Бывший заместитель руководителя «Кубани» по развитию молодежного футбола Николай Хлыстунов возглавил селекционную службу «Анжи». Экс-начальник селекционной службы Артем Скубилин назначен его заместителем.