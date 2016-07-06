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    Президент «Урала»: «Будем рады Кокорину и Мамаеву. Научим их любить родину»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с участием игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева в одном из ночных клубов Монте-Карло.

    – Главная тема последних двух дней – поведение Кокорина и Мамаева. Взяли бы их в аренду на перевоспитание?

    – Помню, когда играли с «Динамо» и Смолов Федя забил победный гол в падении. Они тогда решали, может, Сашку Кокорина в «Урал» отдать, глядишь, начнет прибавлять. В общем, будем только рады Кокорину и Мамаеву в нашем клубе. Поверьте, мы их научим родину любить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2016 14:07
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 июля 2016, 17:11

      да в свердлике настоящее шампаньское только при ельцине водилось

      0
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      ...
      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > koli4ka 7 июля 2016, 08:44

      Ты не прав. Оно и сейчас в Екатеринбурге водится.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 июля 2016, 17:11

      нафиг вам этот геморрой?))

      0
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      Рейтинг: +56

      SaturnuS 6 июля 2016, 16:49

      Почем шампанское в Екатеринбурге? знакомый интересовался.

      1
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      ...
      Рейтинг: +15

      denekb1977 > vvv246 6 июля 2016, 18:22

      ебургское по цене питерского у нас, так для инфы если че

      0
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      ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель > vvv246 7 июля 2016, 06:43

      помои-это твоё гнидлое нутро,и цена им такая же

      0
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      ...
      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > vvv246 7 июля 2016, 08:45

      Ты шлёпало, рот бы свой Питерский прикрыл бы!

      0
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > vvv246 7 июля 2016, 08:48

      У тебя про ходу с мозгами не по порядку! Ты как муравей - всякую уйню несёшь!

      0
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      Рейтинг: +53

      Wayne Rooney 10 6 июля 2016, 16:01

      Таких уже не научишь.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 6 июля 2016, 15:21

      да кто вам их отдаст-неделю , две максимум в дубле подержат...не больше - они оба стоят как вся команда Урал,вместе с бутылочками для воды...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 6 июля 2016, 14:35

      Осталось услышать мнение от президента "Луча-Энергия", а то как то восток России отстает от всеобщего порицания. А по сути, пора бы уже как то тушить народный гнев. А то навесили на двоих оболтусов уничтожение престижа российского футбола, как будто он за пределами поля добывается. А на счет учить родину любить, есть другая поговорка. Научи сначала жену щи варить.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > neveldomha 6 июля 2016, 15:55

      Да судя какую ацкую шумиху подняли в прессе, судя как руководство клубов показательно их перевели в дубли, то что то мне подсказывает, что нашли крайних и козлов отпущения за неудачное выступление на Евро ))

      Не то чтобы я их как то выгораживал, но у нас же надо все время найти крайнего, вот со Слуцким не срослось, Акинфеев ляпов не допускал, а тут такие персонажи сами просятся.

      Это же намного проще сказать вот два клоуна все у нас из за них не получилось на евро, а так то у нас то все супер в футболе, продолжаем дальше пилить сумасшедшее гос бабло с почти нулевым выхлопом.

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 6 июля 2016, 14:17

      Ну а что, Смолова же научили. Так что - предложение дельное

      5
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Степашкин Вова 6 июля 2016, 15:37

      Мамай так-то в ЦСКА воспитание проходил, так что подготовлен тоже. Просто расхлябался вне системы

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > карасевщина 6 июля 2016, 17:19

      Читать научись, дубень. Я разве говорил про воспитание в академии? Для справки, действительно стоящим игроком Мамая сделал Газзаев и его ЦСКА - Победитель Кубка УЕФА. Клуб, который сейчас хоть и в глубоком кризисе, но все равно имеет всех противников в ЧР направо и налево. Осталось только вернуть ту же тенденцию в еврокубках

      -1
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 6 июля 2016, 14:12

      красава!!!

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