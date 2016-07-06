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    Песков: «Путин слышал об эксцессе Кокорина с Мамаевым»

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандальный инцидент с участием игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева в одном из ночных клубов Монте-Карло.

    «Об эксцессе слышали все, включая президента Путина. Это получило широкое медийное освящение, широкий общественный отклик. Но сначала нужно определиться — все-таки было это тщеславное безобразие оплачено нашими футболистами или кем-то другим. Здесь как-то голословно просто бросать камни очень легко. Но все-таки нужно точно понимать: вот это бахвальство — это было их бахвальство или других товарищей. Если вечеринку оплачивали сами футболисты, то бог им судья.

    Что касается ограничения зарплат российских футболистов, то этот вопрос не может обсуждаться и не должен обсуждаться в Кремле, тем более на уровне главы государства», – отметил Песков.

    Источник: ТАСС

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    06.07.2016 12:38
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +875

      sidul1 7 июля 2016, 13:13

      пора уже Кремлю за Мутко взяться и отменить лимит,пока не поздно

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 июля 2016, 20:16

      Ходят слухи, что шокированный выходкой Мамаева и Кокорина Владимир Владимирович Путин позвонил своему другу Никите Сергеевичу Михалкову и настойчиво порекомендовал ему снять ремейк знаменитого фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь» (1959).

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 июля 2016, 17:02

      Ну и пропиарились ДЕБИЛЫ!!! со свиными рожами...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 6 июля 2016, 15:05

      Пресс-секретарь президента-"Об эксцессе слышали все"...Конечно слышали все - они наверно в соседнем зале в этом клубе были))

      -2
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      Рейтинг: +56

      SaturnuS > AtticusFinch 6 июля 2016, 16:45

      Вряд ли, они обычно купаются в шампанском на своей яхте, зачем им в город ходить.

      0
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 6 июля 2016, 13:43

      бахвалюги неумелые

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 июля 2016, 13:33

      Благодаря лимиту, который установила власть, воспитывается вот такая
      гордость России. Дальше будет еще веселее.

      5
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      ...
      Рейтинг: +759

      sevsor > vgarakh 6 июля 2016, 13:55

      Да куда уже "веселее"...Вчера Мутко по ТВ сказал, что и на 16 команд напряг с российскими квалифицированными игроками и о никаком расширении Премьер лиги речи идти не может. Одним словом - одни "звёзды" у нас...(((

      2
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      Рейтинг: +70

      росс 6 июля 2016, 13:13

      Я верю, что наступит этот год, когда за наш футбол поднимем кружки. Для этого зальём на поле лёд - Кокорину дадим коньки и клюшки.

      3
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      Рейтинг: +379

      o33uk > росс 6 июля 2016, 13:23

      Мысль интересная, но скорее всего будет хуже чем во Франции))))))

      4
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      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > росс 6 июля 2016, 15:04

      ....та какие клюшки ему??? клюююшки!!!! скребок для снега ему в руки и в армию на 2 года!!!!

      3
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      Рейтинг: +32

      SHIKARDOS > росс 6 июля 2016, 16:50

      на домашнем чемпионате бы не облажаться

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk 6 июля 2016, 13:04

      Мне очень фото понравилось где девушки этих двух героев танцуют на чём-то(диван или стол) а эти как зайчики сидят и смотрят)))))))).
      Господин Песков наверно прав это не бахвальство, называется это всё простым русским словом ПОДКАБЛУЧНИКИ.

      2
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 6 июля 2016, 12:40

      радуют плохие новости из сборной.Может это наконец заставит чиновников провести реформы футбола России.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Kosmotoga 6 июля 2016, 12:47

      кабы не так, Мутко же сказал, все нормуль движемся тем же курсом к ЧМ2018, лимит не влияет.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Kosmotoga 6 июля 2016, 13:00

      А как связаны контракты игроков и реформа РФС?
      Кокорин и Мамаев даже не из одного клуба, Песков же чётко сказал что зп игрочишек не их забота, это проблема Миллера и Галицкого мне кажется это правильно.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > o33uk 6 июля 2016, 13:09

      Галицкий пусть платит сколько хочет,а Миллер из нашего кармана

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      Рейтинг: +379

      o33uk > андрей андреев 6 июля 2016, 13:24

      Слушай такое вот троллям из питера очень часто на протяжении долгого времени пытаюсь сказать что это не Зенит такой крутой, а ГАЗПРОМ, что не Адвокат, Спалетти и тд. крутые тренеры, а Миллер крутой тренер, но бесполезно ,секта не понимают.


      Галицкий тоже отчасти из нашего кармана когда приходишь в магазин типо Магнит, а там ценник снова вырос знай Галицкий развивает футбол просто у него имидж лучше.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > карасевщина 6 июля 2016, 14:56

      Чудовище ценю твой угар и старание но у твоих налогов и доходов Газпрома столько же общего, сколько у морской свинки и моря.

      Газпром налоги платит а не получает.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > o33uk 6 июля 2016, 15:07

      Так я давно ратую за прогрессивное налогообложение.

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