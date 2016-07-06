Широков считает, что сборную России должен возглавить Семак

Капитан сборной России Роман Широков выразил мнение, что национальную команду в ближайшем будущем должен возглавить Сергей Семак.

«Я бы вообще Семака предложил на место главного тренера сборной. Считаю, что он вообще может обойтись без помощников, хотя помощником готов. Даже если мы берем тренера на два года. К тому же он работал с очень сильными тренерами, и у него сейчас очень большой опыт. Он знает, как западные специалисты строят свою работу, сейчас поработал с нашим лучшим тренером, у которого тоже что-то почерпнул.

Я думаю, что два ближайших года он с Луческу отработает, который тоже очень опытен, и является тренером серьезного европейского уровня. Если мы сейчас ставим другого тренера, то считаю, что через два года Семак обязан стать главным тренером сборной России», – сказал Широков.