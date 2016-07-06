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Широков считает, что сборную России должен возглавить Семак

6 июля 2016, 12:18
8

Капитан сборной России Роман Широков выразил мнение, что национальную команду в ближайшем будущем должен возглавить Сергей Семак.

«Я бы вообще Семака предложил на место главного тренера сборной. Считаю, что он вообще может обойтись без помощников, хотя помощником готов. Даже если мы берем тренера на два года. К тому же он работал с очень сильными тренерами, и у него сейчас очень большой опыт. Он знает, как западные специалисты строят свою работу, сейчас поработал с нашим лучшим тренером, у которого тоже что-то почерпнул.

Я думаю, что два ближайших года он с Луческу отработает, который тоже очень опытен, и является тренером серьезного европейского уровня. Если мы сейчас ставим другого тренера, то считаю, что через два года Семак обязан стать главным тренером сборной России», – сказал Широков.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Зенит Широков Роман Семак Сергей
Комментарии (8)
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Вомбат
1467797351
Семак уже позиционировал себя, засунув язык в одно место, когда в Зените чудил АВБ и когда в сборной чудил Слуцкий. Это по жизни помощник. Главным тренером ему не бывать.
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Pro100Kid
1467797895
Может быть когда-то и станет главным,но точно не сейчас
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Майор Дзагоев
1467800580
На удивление здравые рассуждения
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Smekaev
1467801310
У нас без отката никем не стать:(
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Psih86
1467801950
Широков считает,что главным тренером должен стать Широков:-)
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Kosmotoga
1467807696
прикол в том что все предлагают кандидатуры тренеров но никто не говорит за счёт чего этот кандидат сможет улучшить игру? чем семак отличается от обычного российского тренера среднестатистического по России ?
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koli4ka
1467826606
когда уже энтот бездарный чмошник шырокаф закончит чего-нибудь предлагать, тупейше умничать и просто закроет свое грязное хавало на этом сайте?до эксперта бубнова тянется, да умишкой не вышел. сплошной яд, негатив и шутки боцманские...
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Serjoga
1468345250
Тебя не спросили кого назначить!
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