«Спартак» уладил детали контракта с Фернандо

«Спартак» урегулировал все нюансы личного контракта с полузащитником «Сампдории» Лукасом Фернандо, сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла. Сделка может состояться в ближайшие несколько дней. Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро.

В «Сампдории» уже занимаются поисками замены Фернандо. Наиболее вероятно, что его место в команде займет полузащитник «Ромы» Леандро Паредес, который в минувшем сезоне выступал на правах аренды в «Эмполи».

В прошлом сезоне Фернандо сыграл в Серии А в 35 матчах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.