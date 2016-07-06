Радимов: «Широков был и остается футболистом с большой буквы»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поздравил с днем рождения полузащитника сборной России Романа Широкова, которому сегодня исполняется 35 лет.

«В день рождения принято только о хорошем? Поэтому о последнем Евро – ни слова! Нам довелось поиграть вместе в одной команде и хочу сказать, что я получал наслаждение от этого – в первую очередь потому, что мы одинаково воспринимали футбол! Дружище, ты был и остаешься футболистом с большой буквы! А то, что за пределами поля нам всем порой не хватает сдержанности – так это просто горячие головы и темперамент. В общем, оставайся именно таким, каким мы тебя знаем, ценим и любим! Постарайся не растерять свой талант! И никогда не расставайся со своим чувством юмора и самоиронией», – написал Радимов в Instagram.