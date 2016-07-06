Карвахаль восстановился после травмы

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль рассчитывает в ближайшее время вернуться к тренировочному процессу после восстановления от травмы, которую он получил в финальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Я уже залечил свою травму и очень хочу начать подготовку к новому сезону», – заявил Карвахаль.

Напомним, что из-за повреждения подвздошно-поясничной мышцы второй степени футболист пропустил Евро-2016 во Франции. В прошедшем сезоне Карвахаль сыграл в 22 матчах чемпионата Испании, в которых отметился четырьмя результативными передачами.