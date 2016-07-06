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    Уэльс постарается выбить скучную Португалию за шаг до финала Евро-2016

    Сантушу нужно выиграть всего один матч, чтобы вывести Португалию в финал Евро-2016, но при этом его команда не добилась еще ни одной победы в основное время. Лидер защитной линии Пепе получил травму бедра на тренировке, но у португальцев достаточно резервов. Криштиану Роналду по-прежнему не хватает одного гола до рекорда Мишеля Платини, и нет лучше способа войти в историю, чем забить его сейчас и вывести свою сборную в долгожданный финал.

    Коулмэн впервые внесет вынужденные изменения в стартовый состав из-за дисквалификаций Дэвиса и Рэмзи. Наставник в очередной раз повторил, что его команда должна наслаждаться моментом. Спокойный, расслабленный и уверенный настрой лидера сборной Гарета Бэйла на пресс-конференции – лишнее подтверждение того, что валлийцы прислушиваются к словам тренера.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка Португалия – Уэльс. Начало игры в 22:00 мск. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2016 20:59
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +806

      тигрик 7 июля 2016, 10:42

      заголовок не очень((

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 7 июля 2016, 01:51

      Португалия уверенно идет к победе, а вот как такой отстой рвотный как уэльс дошел до полуфинала вот чудеса !

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 7 июля 2016, 00:10

      Не фартануло, а Португалия помоему прыгнла не то что выше головы, а выше возможного, если они станут чемпионами - уйду в монастырь.

      0
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      Рейтинг: +57

      hyperonanist 6 июля 2016, 23:23

      Вот вам и скучная Португалия.

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 6 июля 2016, 22:04

      кто нить заставит наших кривоногих дармоедов посмотреть как надо уметь играть в футбол?

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 июля 2016, 21:44

      Португалия сильнее , но сыграет ли она как единая команда вопрос.. ну и плюс нытик кристинка непредсказуем в играх за сборную

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor > BAIv 6 июля 2016, 21:49

      не показала она, что сильнее

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 6 июля 2016, 21:15

      За Уэльс и за Бэйла персонально

      0
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      Рейтинг: -8

      halk1981 6 июля 2016, 21:02

      да это точно

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 6 июля 2016, 16:02

      Сегодня будет интересно!!!

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      Рейтинг: +49

      melnicn 6 июля 2016, 13:52

      португалия-уэльс 2-1

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      Рейтинг: +319

      alexfor > melnicn 6 июля 2016, 21:49

      счас

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