Робсон-Кану: «Смогу заставить португальцев побегать за собой»

Нападающий сборной Уэльса Хол Робсон-Кану планирует проявить себя в предстоящем полуфинальном матче Евро-2016 против Португалии. Возможно, противостоять ему в этой встрече будет защитник Пепе.

«Не знаю, что там готовит для меня Пепе, но я нетерпением жду этой игры. Мне нужно будет переиграть его и привнести в атакующую игру команды новые возможности. Пепе – игрок мирового уровня, он знает, что делает. Но я не боюсь его и собираюсь наслаждаться игрой.

Португалия будет играть с выдвинутой линией обороны, так что позади будет оставаться пространство. Думаю, смогу заставить соперников побегать за собой. На поле будет множество противостояний, и от того, кто выйдет в них победителем, и будет зависеть результат», – сказал Робсон-Кану.

Сам Пепе может пропустить предстоящий матч – накануне он пропустил тренировку сборной Португалии. Напомним, что полуфинальный матч Евро-2016 Португалия – Уэльс состоится в среду, 6 июля, в 22:00 по московскому времени.