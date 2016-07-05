Сантуш: «Португалия будет фаворитом в полуфинале? Вы серьезно?»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш накануне полуфинального поединка Евро-2016 против Уэльса отметил, что его команду нельзя назвать фаворитом в завтрашней игре. Матч состоится шестого июля в 22:00 мск.

«Будет ли завтрашний матч для меня самым главным в качестве главного тренера сборной Португалии? Важным был стартовый. Да и вообще важен каждый день. Моя бабушка говорила, что важно проснуться, потому что это означает, что ты живешь. Хотя, по большому счету, игра очень много значит – для меня, всей команды и всей страны.

Согласен ли я с тем, что Крис Коулман назвал Португалию фаворитом в матче с Уэльсом? Вы серьезно? Уэльс отлично проводит турнир. Он преодолел ровную группу, заняв в ней первое место, обыграл сильные команды, в том числе Бельгию, занимающую в рейтинге ФИФА первое место среди европейских сборных. Я очень уважаю Коулмана, с которым мы общались. Это замечательный тренер», – сказал Сантуш.