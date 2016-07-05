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    Коулмэн: «Возможности Роналду известны всему миру в доскональности»

    Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн в преддверии матча 1/2 финала Евро-2016 против Португалии поделился мнением об игре лидера соперника Криштиану Роналду.

    «Наша задача – выбрать правильный план на игру, верно спланировать наши действия. Наш футбол – это главное, мы не должны слишком концентрироваться на том, как нейтрализовать Роналду. Бэйл не раскрывал нам каких-то секретов Роналду. Криштиану очень давно играет на высочайшем уровне, его футбольные возможности известны всему миру, и известны в доскональности», – сказал Коулмэн.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2016 18:17
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