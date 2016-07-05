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    РФПЛ готова изменить календарь ради ЦСКА

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига готова пойти на изменение календаря в пользу ЦСКА, если московский клуб обратится с подобной просьбой. Напомним, строительство нового стадиона армейцев выпадает из графика.

    «В идеале надо дать календарь и не обсуждать его больше. Но мы всегда идем на уступки клубам, как, например, «Спартаку», когда они открывали свою арену. ЦСКА не успевает чуть-чуть, им тоже готовы пойти навстречу, если они обратятся. Готовы первые матчи сделать выездными для них, любой клуб в будущем может оказаться в подобной ситуации», – сказал Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    05.07.2016 18:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 6 июля 2016, 09:39

      Надо изначально правильно составлять календарь, чтобы в ноябре-декабре не играть в сугробах...

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июля 2016, 07:59

      Какая разница для 2-3 команд, если 3 игры они проведут дома, а потом
      2-3 игры на выезде? Ну и правильно, что РФПЛ идет навстречу ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +139

      palych1974 6 июля 2016, 03:29

      А мы уже и привыкли,что календарь "что дышло,куда повернул туда и вышло")))
      И это, к сожалению, касается многих вещей. Особенно, в последние годы...

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 5 июля 2016, 20:52

      Прекрасно помню, как неоднократно ради ЦСКА из-за их игры в еврокубках переносили им игру в РФПЛ с воскресенья на понедельник, чтобы они больше отдохнули. Также помню, как в аналогичной ситуации Локомотиву этот день отдыха не предоставили. Поймите правильно, ни каких претензий к ЦСКА, просто чиновников в РФПЛ нужно давно судить по закону и отправлять в Сибирь.

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Антибиотик 6 июля 2016, 00:17

      Просто там козлы одни сидят, которые делают уступки только ЦСКА и Зениту, ну ещё и сборной России (куда же без нее). Локомотиву ни разу не помогли, про другие клубы даже и говорить нечего...

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 июля 2016, 18:43

      Если у Лени Слуцкого не получится положительный результат , то руководство ЦСКА может обратиться к Прядкину за очередным присвоением звания чемпиона РФПЛ.
      Таковы новые правила основателя премьер-лиги Гинера.

      -3
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 5 июля 2016, 18:34

      Если московский клуб обратитЬся......
      Что за школьники пишут новости??

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > PFC CSKA MOSCOW 5 июля 2016, 20:54

      Такие грамотеи работают))

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > PFC CSKA MOSCOW 6 июля 2016, 07:52

      Это тебе нужно в школу вернуться, двоечник. Проверка: ...клуб, что
      сделает-обратится.

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 5 июля 2016, 18:26

      Опять Гинер все купил :(

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > 18JG 5 июля 2016, 18:59

      А Федун типа тоже в прошлом году все купил? Что-то незаметно, судя по месту Спартака (сейчас - просто констатация факта, ничего личного, спартаковцы)

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      Рейтинг: +407

      18JG > Майор Дзагоев 6 июля 2016, 08:41

      Это ирония йоптабля.

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