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    Радимов: «Исландия не проиграла, она просто не вышла в полуфинал»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о вылете сборной Исландии с Евро-2016. Напомним, в 1/4 финала дебютант чемпионата Европы уступил Франции со счетом 2:5.

    «Вот это и есть настоящее единение гордой нации! Когда один за всех, и все за одного! И никто из исландцев не скажет: «Вы проиграли – мы!». Потому что «мы – вместе!». Видно ведь, что для них, по крайней мере, по отношению к этому Евро нет каких-то неизвестных «вы». И они вместе не проиграли, а просто не вышли в полуфинал.

    Команда билась и сражалась до последнего! И при таком счете выиграть второй тайм – это победа в первую очередь духа и гордости! Мужиков было не сломить! И страна вот так вот встречала своих героев... Эмоции зашкаливают... Аж слезы на глаза наворачиваются... Единение победителей», – написал Радимов на своей странице в Instagram.

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    Источник: Instagram

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    05.07.2016 16:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +186

      STatham 5 июля 2016, 22:47

      +100500 Исландцам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Pizarro 5 июля 2016, 17:38

      Викинги-супер нация!!! Красавцы!!! Молодцы!!!

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