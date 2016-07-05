Бубнов: «Если бы мне в команду предложили взять Роналду или Бэйла, я бы предпочел второго»

Футбольный эксперт Александр Бубнов накануне матча 1/2 финала Евро-2016 между сборными Португалии и Уэльса поделился мнением о противостоянии лидеров команд Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.

«Конечно, очень любопытно будет посмотреть за дуэлью двух игроков «Реала» – Криштиану Роналду и Гарета Бэйла. По мне – интереснее на турнире выглядит валлиец. Он более командный игрок, чем Роналду. Если бы мне в команду предложили взять одного из двух, я бы предпочел Бэйла. Он готов всегда выполнять сумасшедший объем работы», – сказал Бубнов.