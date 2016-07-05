Шаблий: «Луческу хорошо знает Ракицкого, так что игрока не придется просматривать»

Футбольный агент Вадим Шаблий поделился своим мнением о возможности перехода защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в «Зенит».

«Пока есть только слухи. Дальше будет понятно, останется ли это на уровне слухов или будет что-то конкретное. Луческу хорошо знает сильные и слабые стороны Ярослава, так что футболиста не придется просматривать.

Если у «Зенита» будет потребность в укреплении позиции центрального защитника Ракицким, и он будет нужен Мистеру, то клуб сделает конкретное предложение», – сказал Шаблий.