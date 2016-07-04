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    Гендиректор «Уфы»: «Рад за Зинченко, благодарен «Манчестер Сити»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов остался доволен продажей полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в «Манчестер Сити». В клубе пока не готовы назвать имена игроков, которые смогут заполнить образовавшуюся вакансию.

    – Вас можно поздравить с трансфером или расстроены уходом талантливого футболиста?

    – «Уфа» – молодой клуб, и он показал, как можно работать. Рад за Александра, благодарен «Манчестер Сити», что он обратил внимание на нашего футболиста. В конце недели мы с английским клубом опубликуем договор сотрудничестве.

    – Не каждый российский топ-клуб может похвастать продажей игрока в ведущий клуб мира.

    – Зинченко молодой парень, еще не раскрученный. Приятно, что нам удалось обратить внимание «Манчестер Сити» на российский рынок.

    – Кто заменит полузащитника в «Уфе»?

    – Есть кандидаты, думаю, закроем этот вопрос.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2016 16:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +69

      tembot07 4 июля 2016, 18:45

      Интересно,за какую сумму перешел, кто знает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 4 июля 2016, 17:48

      Измайловым закроют

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > Pablo Aimar 5 июля 2016, 00:12

      По Измайлову уже давно опровергли

      0
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