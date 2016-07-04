Гендиректор «Уфы»: «Рад за Зинченко, благодарен «Манчестер Сити»

Интересно,за какую сумму перешел, кто знает?
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов остался доволен продажей полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в «Манчестер Сити». В клубе пока не готовы назвать имена игроков, которые смогут заполнить образовавшуюся вакансию.
– Вас можно поздравить с трансфером или расстроены уходом талантливого футболиста?
– «Уфа» – молодой клуб, и он показал, как можно работать. Рад за Александра, благодарен «Манчестер Сити», что он обратил внимание на нашего футболиста. В конце недели мы с английским клубом опубликуем договор сотрудничестве.
– Не каждый российский топ-клуб может похвастать продажей игрока в ведущий клуб мира.
– Зинченко молодой парень, еще не раскрученный. Приятно, что нам удалось обратить внимание «Манчестер Сити» на российский рынок.
– Кто заменит полузащитника в «Уфе»?
– Есть кандидаты, думаю, закроем этот вопрос.