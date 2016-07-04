Лев: «Франция фаворит в связи с нашими травмами»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о настрое своей команды перед полуфинальным матче Евро-2016 со сборной Франции.

«Для Марио Гомеса этот турнир окончен, но он останется с нами – он часть команды. Хедира не сыграет в четверг. Надеемся, сможет выйти в финале, если мы пробьемся. У Швайнштайгера проблемы с коленом – он пока находится под вопросом. Хуммельс дисквалифицирован. Нам нужно сделать изменения, найти решения. Будут новые игроки в составе. Я доверяю всем, даже тем, кто не играл. Но на поле не выйдет тот, кто не будет готов на 100%.

Франция вчера играла великолепно. Ранний гол помог им. Они играют дома и будут уверены в себе. С самого начала я говорил, что французы при домашней поддержке – одни из фаворитов турнира. Но я не могу сказать, кто фаворит в предстоящем матче. В отдельно взятые 90 минут и преимущество своих болельщиков не играет роли. Кто-то может сказать, что Франция фаворит в связи с нашими травмами.

Не верю, что у Франции есть комплексы из-за Германии. У нас нет комплексов из-за Италии. Не придавайте много значения таким разговорам. То, что произошло в прошлом, не имеет значения. Франция менее предсказуема, чем Италия, потому что Гризманн и Погба постоянно меняют позиции», – сказал Лев.

Напомним, полуфинальный матч Евро-2016 Германия – Франция состоится в четверг, 7 июля, в 22:00 по московскому времени.