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    Таски и Мельгарехо занимаются отдельно от основы «Спартака»

    «Спартак» продолжает готовиться к новому сезону. Защитник команды Сердар Таски и полузащитник Лоренсо Мельгарехо провели тренировку отдельно от остальных игроков команды. Стоит отметить, что оба игрока пропустили товарищеский матч со словенским «Рударом» (2:1).

    Таски прибыл в расположение красно-белых 1 июля. Известно, что в его услугах заинтересованы турецкий «Трабзонспор» и итальянская «Фиорентина». Что касается Мельгарехо, то у него недавно был выявлен микронадрыв мышц. Он должен вернуться в строй примерно через неделю.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.07.2016 13:42
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 4 июля 2016, 14:36

      вообще отдельно от спартака )))))))

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