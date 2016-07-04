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    Зе Луиш: «Чувствую себя членом большого коллектива под названием «Спартак»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал о своем первом сезоне в составе московского клуба, а также поставил цели перед собой на новый сезон.

    – Каким оказался для вас первый сезон в «Спартаке»? Насколько оправдались ожидания от перехода?

    – Многие вещи были непонятны, кроме того, наложилось и то, что были травмы, я физически не был готов на сто процентов. В новом сезоне все будет иначе.

    – В чем собираетесь прибавлять в новом сезоне, какие цели вы ставите перед собой?

    – Самое главное, чтобы я стал регулярно забивать.

    – Может, планируете 15 голов за сезон?

    – Не буду называть цифры, но постараюсь забить как можно больше.

    – Насколько вы освоились в «Спартаке»? Почувствовали ли вы себя своим в команде?

    – Чувствую себя членом большого коллектива под названием «Спартак».

    – Насколько конкуренция за место в основном составе вас мотивирует или наоборот нервирует?

    – Я не боюсь конкурентной борьбы, я делаю свою работу и стараюсь ее выполнять хорошо. Все остальное зависит от тренера.

    Источник: Бобсоккер

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    04.07.2016 12:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 4 июля 2016, 17:47

      Давай Зе,ждем самой яркой игры в этом сезоне!Красивых голов, мощной атаки!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 4 июля 2016, 15:38

      Забивай и не только головой, ноги тоже можно хоть иногда использовать.

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 4 июля 2016, 13:25

      В этом году будет огорчать Зеньку и Коней))) аха-ха

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima 4 июля 2016, 13:18

      В точку сказал! Спартак это не клуб, а дружный коллектив)

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 4 июля 2016, 13:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Членом

      -4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Mr Abdullaev 4 июля 2016, 13:28

      У кого о чем болит,тот о том и говорит.

      5
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