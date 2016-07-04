Калиниченко: «Матч Исландии и Франции – это футбол из детства»

Экс-игрок «Спартака» Максим Калиниченко поделился своими впечатлениями от четвертьфинала Евро-2016 Франция – Исландия (5:2).

«Вчера был крутой, современный футбол, а сегодня футбол из детства какой-то! Искренний что-ли... Магия исландцев?», – написал Калиниченко в своем Twitter.