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    Калиниченко: «Матч Исландии и Франции – это футбол из детства»

    Экс-игрок «Спартака» Максим Калиниченко поделился своими впечатлениями от четвертьфинала Евро-2016 Франция – Исландия (5:2).

    «Вчера был крутой, современный футбол, а сегодня футбол из детства какой-то! Искренний что-ли... Магия исландцев?», – написал Калиниченко в своем Twitter.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2016 00:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +46

      Аликерич 4 июля 2016, 00:54

      Сегодня был отличный футбол, а современный закрытый автобус - отстой. То что происходит с футболом сегодня - позор, этот Евро - один из худших за всю его история, куча проходных матчей, уныние в каждом пасе и ударе...
      Сегодняшний матч - лучший на всем Евро и это очень печально.

      -2
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