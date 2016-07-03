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Евро-2016. Франция разгромила Исландию и вышла на Германию

3 июля 2016, 23:51
34

Сборная Франции разгромила Исландию в четвертьфинале Евро-2016 со счетом 5:2. Дублем в этой встрече отметился Оливье Жиру, еще по голу забили Антуан Гризманн, Димитри Пайе и Поль Погба. Репутацию исландцев точными ударами спасли Колбейн Сигторссон и Биркир Бьярнасон.

В полуфинале команда Дидье Дешама сыграет с Германией. Матч состоится 7 июля.

Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/4 финала

Франция – Исландия – 5:2 (4:0)

Голы: 1:0 – Жиру, 12; 2:0 – Погба, 20; 3:0 – Пайе, 43; 4:0 – Гризманн, 45; 4:1 – Сигторссон, 56; 5:1 – Жиру, 59; 5:2 – Бьярнасон, 84.

Франция: Льорис, Эвра, Гризманн, Погба, Жиру (Жиньяк, 60), Матюиди, Пайе (Коман, 80), Сиссоко, Санья, Косиельни (Мангала, 72), Умтити.

Исландия: Халльдоурссон, Севарссон, Сигурдссон Р., Гудмундссон, Бьярнасон, Сигортссон (Гудьонсен, 83), Сигурдссон Г., Арнасон (Ингасон, 46), Бедварссон (Финнбогассон, 46), Гуннарссон, Скуласон.

Предупреждения: Бьярнасон, 58; Умтити, 75

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Франция Исландия
Комментарии (34)
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VikNMar
1467579888
Сборная Африки в форме Французской республики вышла в полуфинал , а где сборная французов ? Следующий ЧЕ можно проводить где нибудь в Мозамбике или Сомали .....
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latka1
1467579921
Спасибо огромное, Исландия! Глядя на вас видно, что футбол - это не только огромные деньги! На Вашу игру приятно смотреть, приятно смотреть в Ваши горящие глаза, в Ваше желание одновременно играть на 100% и в свое удовольствие! Есть чему поучиться у Исландии.... и не только сборной России, многим сборным нужно поучиться!! Спасибо!
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алекс88
1467580107
Вообще не стыдно за исландцев...2 за тайм забили+ чистый пенальти не поставили+моменты то ещё были....а наши так то 2 мяча еле еле за 3 матча закатили
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cska-62
1467581006
Исландцы заслуживают самых тёплых слов. Они не «развалились», когда пропускали по ходу встречи мяч за мячом. Два гола забили, а могли бы забить и четыре, если бы в одном случае вратарь французов не отбил просто «мёртвый мяч», пущенный в упор, а судья за очевиднейшую игру рукой француза в своей штрафной площади назначил бы пенальти. Вратарь исландцев грубо ошибся только один раз на выходе, когда был пропущен пятый мяч, позиционные же ошибки у исландской защиты были, но беда сборной оказалась в том, что французы проявили сегодня в первом тайме потрясающую реализацию моментов. При практически равной игре счёт первого тайма был 0:4. Сказалось, конечно же, индивидуальное мастерство Жиру, Погба, Пайе и Гризманна. Таких мастеров у сборной Исландии нет, они могли и могут противопоставить большим мастерам только предельно организованную и командную игру, которую и продемонстрировали и в отборочной группе, и на ЕВРО-2016. Спасибо, Исландия! Проигрывать тоже нужно уметь достойно! Признаюсь, что сборная Франция как команда меня сегодня опять не впечатлила. Пока французы двигались по турнирной сетке благодаря мастерству отдельных игроков и подчас успешному взаимодействию между ними. Цельной и организованной команды у Дешама пока нет. Возможно, она появится в матче с немцами? Особенно с учётом того, что вернётся в состав опорный полузащитник Конте… Посмотрим. Но с немцами за счёт индивидуального мастерства не сыграть… Там мастера ничуть не хуже. Ну а повторять привычные мантры про «немецкую машину» смысла нет. Все и так всё хорошо понимают.
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Обамка
1467581379
Французы показали где Исландии ее место,чудес не бывает,бывают случайности.А на примере Исландии,нам показали что за два года можно слепить в полне боеспособную сборную даже из второй лиги. Единственное условие,лишь бы игроки хотели играть в футбол,а не как на каторгу ишли!
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fakel-vrn
1467581812
Исландцы конечноже молодцы.... поп по воду забитых ими голов в ворота сб франции.... их могло бы и не быть ...еслибы уже на 30 минигра французами не была бы уже сделана.. не повезло им что попали на францию....... попалась бы какая ниб португ..или уэльс.. не повезло бы бы уже именно им) еще хочется сказать об отвратительной сетке чемпионата...какой придурок ее составлял.....
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KARAT777
1467581887
Немцы так же разгромят Французоов
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DIDI 23
1467582442
Матч достойный финала.
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ProstoPolzovatel
1467583097
Неоднозначный матч для Франции...С одной стороны, всё по делу и заслужено...С другой, пропустили 2 гола от Исландцев + непоставленный пенальти за руку Эвра в штрафной (немцы чуть из-за этого не поплатились)...Вроде бы и хочется сказать, что при разгромном счёте, но огрехи в обороне были, причём порой серьёзные...Немцы за это (пусть даже и без Гомеса) могут сильно наказать...А исландцам хочется сказать "Спасибо!"...за игру, за эмоции, за ВСЁ, что было на поле и вокруг него...Это было круто, по-футбольному круто!
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Snerg
1467591699
не верю я в этот матч) уж слишком легко забивали французы
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