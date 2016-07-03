Евро-2016. Франция разгромила Исландию и вышла на Германию

Сборная Франции разгромила Исландию в четвертьфинале Евро-2016 со счетом 5:2. Дублем в этой встрече отметился Оливье Жиру, еще по голу забили Антуан Гризманн, Димитри Пайе и Поль Погба. Репутацию исландцев точными ударами спасли Колбейн Сигторссон и Биркир Бьярнасон.

В полуфинале команда Дидье Дешама сыграет с Германией. Матч состоится 7 июля.

Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/4 финала

Франция – Исландия – 5:2 (4:0)

Голы: 1:0 – Жиру, 12; 2:0 – Погба, 20; 3:0 – Пайе, 43; 4:0 – Гризманн, 45; 4:1 – Сигторссон, 56; 5:1 – Жиру, 59; 5:2 – Бьярнасон, 84.

Франция: Льорис, Эвра, Гризманн, Погба, Жиру (Жиньяк, 60), Матюиди, Пайе (Коман, 80), Сиссоко, Санья, Косиельни (Мангала, 72), Умтити.

Исландия: Халльдоурссон, Севарссон, Сигурдссон Р., Гудмундссон, Бьярнасон, Сигортссон (Гудьонсен, 83), Сигурдссон Г., Арнасон (Ингасон, 46), Бедварссон (Финнбогассон, 46), Гуннарссон, Скуласон.

Предупреждения: Бьярнасон, 58; Умтити, 75