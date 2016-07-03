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    Пелле: «На Евро-2016 я приехал как никто и уеду никем»

    Нападающий сборной Италии Грациано Пелле после матча 1/4 финала Евро-2016 против Германии (1:1; 5:6 по пенальти) поделился эмоциями от вылета своей национальной команды.

    «Сейчас мне просто грустно, и я хотел бы извиниться перед всей Италией. Если бы я забил послематчевый пенальти, то мог бы войти в историю, но вместо этого... На Евро-2016 я приехал как никто и уеду никем. Правда, после окончания матча ко мне подошел Мануэль Нойер и сказал, что я большой игрок», – рассказал Пелле.

    Источник: Football Italia

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    03.07.2016 17:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 4 июля 2016, 09:22

      Да пенальтос надо было нормально бить, а не выеживаться, мудак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 3 июля 2016, 18:30

      Не первый такой

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      liver2015 3 июля 2016, 18:18

      Молодец хороший футболист в следующий раз повезет

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 3 июля 2016, 17:51

      Нахрена такие заголовки?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +175

      Seamus > Антибиотик 3 июля 2016, 21:48

      Чтобы ты точно зашел и прочитал.... маркетинг...

      0
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