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    Буффон: «Италия возвращается домой командой, которую боятся и уважают»

    Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился эмоциями после вылета национальной команды с Евро-2016.

    «Мы приехали на Евро-2016 как кучка хаоса, но возвращаемся домой командой, которая заставила себя бояться и уважать. Мы доказали, что если упорно работать, то можно свернуть горы. За нами осталось наследие, которое пригодится будущему поколению», – сказал Буффон.

    Источник: Football Italia

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    03.07.2016 17:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -186

      Protosser 4 июля 2016, 11:31

      Любой соперник хотел бы избежать встречи с ВАМИ!

      Были НЕ ХУЖЕ любой другой сборной, в том числе - лучше половины участников полуфиналов.

      Не имея в составе ЗВЕЗД (кроме тебя)

      Будучи самой возрастной сборной!

      Немного не повезло с САМОЙ сильной сборной мира!
      FORZA ITALIA!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey 3 июля 2016, 23:09

      Буфое ты лучший!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 3 июля 2016, 18:01

      Жаль, по силе Италия с Германией должны были встретиться в финале, но жребий расставил всё через одно место. Сильная сборная вылетела, а никчемная Португалия осталась.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Антибиотик 4 июля 2016, 11:26

      А потому что тупорылые уефашники ввели эту новую систему на 24 команды, а предварительную классификацию, после группового этапа, не сделали, олени безмозглые.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > 4 июля 2016, 11:28

      Комментарий удален.

      -1
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