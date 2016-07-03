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    В Исландии может появиться национальный праздник – День футбола

    Посол Исландии во Франции Берглинд Асгеирсдоттир заявил, что в связи с успешным выступлением национальной команды на Евро-2016 в «стране льдов» может появиться официальный праздник – День футбола.

    «У нас есть национальный праздник – День провозглашения Республики, который отмечается 17 июня. Но может появиться и еще один июньский праздник – День футбола. Не знаю, будет ли он выходным, у нас и так очень много праздничных дней по сравнению с остальными странами. Но наше правительство обязательно поднимет этот вопрос», – сказал Асгеирсдоттир.

    Источник: ТАСС

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    03.07.2016 16:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 3 июля 2016, 19:10

      Кому- что, у нас некоторое молодое поколение 9 мая не чествует (родители не воспитали), а в Исландии сборная первый раз на Евро пробилась и уже на государственный праздник замахнулись. Какие же у нас разные нравы, проблемы и история. А потом эти "демократы" (я образно, не про Исландию речь) лезут к нам со своими указаниями и требованиями.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 июля 2016, 18:56

      В России, в этот день, нужно объявить строгий пост.

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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 3 июля 2016, 17:56

      Вполне себе заслужили!

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 3 июля 2016, 17:10

      Я тоже буду праздновать "День футбола Исландии"))

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