Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Скоро в ЦСКА придет хороший иностранный нападающий. Думаю, объявим на будущей неделе»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подтвердил информацию, согласно которой форвард армейцев Ахмед Муса станет игроком «Лестера», а также заявил, что на следующей неделе московский клуб объявит о подписании иностранного нападающего. Об этом Слуцкий рассказал в интервью «Российской газете».

    – Правда, что Муса за 21 миллион переходит в «Лестер»?

    – Улетает уже во вторник. Но видели, как тренировался? Настоящий кадр для чемпиона английской Премьер-лиги.

    – А кто же будет забивать? Думбия ушел. Теперь вот Муса.

    – Найдем. Есть же трансферные планы. Скоро придет в ЦСКА хороший нападающий.

    – Наш? Российский?

    – Нет. Иностранец. Фамилию пока называть не буду. Думаю, объявим на будущей неделе.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2016 16:01
    Рекомендуем
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      Истинный Армеецц 4 июля 2016, 12:04

      Очередного кота в мешке купят(( Витиньо тому пример.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      SHIKARDOS 4 июля 2016, 09:04

      Будет очередной африканец-приятного просмотра

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 4 июля 2016, 00:05

      НО ВЕДЬ ПАША ПОДРЕВНЯК И РОМА ПАВЛУЧЕНКА УЖЕ СТАРЫЕ

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      STatham 3 июля 2016, 23:00

      Ничего не изменится. Рубили бабосы и будут рубить. А Исландия играла в любимую игру и будут играть. Вот и всё этим сказано.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 3 июля 2016, 22:03

      Хороший в смысле что играет хорошо или хороший в смысле что его потом перепродать получится дороже?? Еврейский клуб с евреем во главе и с евреем-тренером.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Обер-КанцлерЪ 3 июля 2016, 22:12

      ...та в цска единственный русский - натхо!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 3 июля 2016, 21:23

      Хороший иностранный нападающий,а свои когда появятся? Сегодня то он здесь,а завтра или заскучает как бразильцы по родине или по АПЛ как африканцы!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > nemolod 3 июля 2016, 22:03

      ....земляк, вот только мы с тобой, и такие как мы, можем воспитать своих детей, научить их, совместно с толковым тренером сделать из своего пацана толкового напа...нам самим внизу надо плотно заняться этим....ты же видишь, во что превратили наш футбол на верхах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 3 июля 2016, 20:05

      Да Слуцкий и не тренировал сборную,просто присматривался к игрокам для дальнейшего перехода в ЦСКА

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      halk1981 3 июля 2016, 19:20

      :))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 3 июля 2016, 18:48

      – Наш? Российский?
      После этого вопроса Лёню перекосило.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > DIDI 23 3 июля 2016, 18:58

      .....та его не перекосило!!!...он просто сдержал смех!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 3 июля 2016, 18:40

      ......если не дорого, то игуаин хороший вариант....очень результативный мастер!!!.....ну а дальнюю перспективу надо брать пайе за 50-к

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11